Deutsche Medaillenchancen am Montag

Bei den 18 Entscheidungen am Montag kämpfen deutsche Athleten in London um olympische Medaillen:

Eine Medaille scheint für Stabhochspringerin Silke Spiegelburg möglich.

Foto: Bernd Thissen – DPA

GEWICHTHEBEN (1): Jürgen Spieß hat mit der Medaillenvergabe in der Klasse bis 105 Kilogramm nichts zu tun.

LEICHTATHLETIK (5): Stabhochspringerin Silke Spiegelburg steht als einzige deutsche Leichtathletin an der Spitze der Jahresweltrangliste: Medaille möglich. Kugelstoß-Europameisterin Nadine Kleinert gibt ihre Abschiedsvorstellung.

PFERDESPORT (1): Das deutsche Springreiter-Team zählt trotz des Ausfalls eines prominenten Quartetts zu den Medaillen-Favoriten.

RADSPORT (1): Für Sprinter Robert Förstemann kam im Viertelfinale das Aus.t.

RINGEN (3): Keine deutschen Teilnehmer.

SCHIESSEN (2): Daniel Brodmeier und Maik Eckardt sind im Dreistellungskampf mit dem Sportgewehr genauso Außenseiter wie Karsten Bindrich im Trap.

SEGELN (2): Keine Medaille in Sicht.

TURNEN (3): Als einzige deutsche Turnerin tritt Elisabeth Seitz am Montag im Finale am Stufenbarren an. Medaillenchancen hat sie nicht, ein fünfter Platz wäre schon ein Traumergebnis. An den Ringen und beim Sprung der Männer steht kein Deutscher im Endkampf.