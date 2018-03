Deutsche Medaillenchancen am Montag

Bei den 12 Entscheidungen am Montag kämpfen deutsche Athleten in London um olympische Medaillen:

Nach der Schlappe über 400 m will Paul Biedermann auf der halb so langen Spezialstrecke kontern.

Foto: Hannibal Hanschke – DPA

FECHTEN (1): Es ist fraglich, ob Britta Heidemann angesichts der Dominanz chinesischer und rumänischer Degenfechterinnen ihren Erfolg von Peking wiederholen kann. Die EM-Dritte Monika Sozanska ist in der Weltrangliste als Fünfte beste Deutsche und hat durchaus Chancen.

GEWICHTHEBEN (2): Die 21-jährige Christin Ulrich erlebt ihre Olympia-Premiere. In der 58-Kilo-Klasse kämpft sie um eine einstellige Platzierung und um deutsche Rekorde. Im 62-Kilo-Limit der Männer ist kein Deutscher am Start.

JUDO (2): Wohl nur Außenseiterchancen haben die beiden deutschen Starter. Miryam Roper tritt in der Klasse bis 57 Kilogramm an, Christopher Völk in der Klasse bis 73 Kilogramm.

SCHIESSEN (1): Für Julian Justus und Tino Mohaupt wäre das Erreichen des Luftgewehr-Finales schon eine positive Überraschung, auch wenn der 24-jährige Justus dank seiner Unbekümmertheit als Geheimtipp gilt. Für die Medaillen dürften aber beide nicht infrage kommen.

SCHWIMMEN (4): Nach seiner Schlappe über 400 Meter will Weltrekordler Paul Biedermann auf der halb so langen Spezialstrecke kontern. Die Konkurrenz ist um einiges härter, um in die Nähe der Medaillenkandidaten zu kommen, müsste Biedermann sich mächtig steigern. Für den Rest der deutschen Schwimmer ist eine Finalteilnahme schon ein Erfolg.

TURNEN (1): Das deutsche Turn-Team muss noch um den Einsatz des erneut am Fuß verletzten Philipp Boy bangen. Sollten die Fehler aus dem Vorkampf vermieden werden, haben die Deutschen Außenseiterchancen auf eine Medaille. In Peking waren sie als Vierter knapp daran vorbeigeschrammt.

WASSERSPRINGEN (1): Die Europameister Patrick Hausding und Sascha Klein hoffen wie vor vier Jahren in Peking auf eine Medaille. Gold dürfte für das Duo aus China reserviert sein.