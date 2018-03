Deutsche Medaillenchancen am Freitag

Bei den 16 Entscheidungen am Freitag kämpfen deutsche Athleten in London um olympische Medaillen:

Thomas Lurz ist die deutsche Medaillenhoffnung am Freitag.

Foto: Bernd Thissen – DPA

HOCKEY (1): Die deutschen Damen haben sich als Siebte schon verabschiedet. Die Niederlande und Argentinien spielen um Gold.

LEICHTATHLETIK (6): Drei Medaillen liegen in der Luft: Für Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler, die Stabhochspringer und die kurze Sprintstaffel der Frauen.

RADSPORT (2): Die BMX-Boys Luis Brethauer und Maik Baier sind im Viertelfinale gescheitert. Bei den Frauen ist keine Deutsche dabei.

RINGEN (2): Die Freistil-Entscheidungen der Männer bis 55 und 74 Kilogramm finden ohne deutsche Teilnehmer statt.

SCHWIMMEN (1): Thomas Lurz ist die große Goldhoffnung. Der Rekordweltmeister will sich nach zehn WM-Titeln den Traum vom Olympiasieg erfüllen.

SEGELN (2): Kathrin Kadelbach und Friederike Belcher aus Hamburg haben in der 470er-Klasse keine Medaillenchance. Bei den Männern sind keine Deutschen im Rennen.

SYNCHRONSCHWIMMEN (1): Kein deutsches Team dabei.

TAEKWONDO (2): Helena Fromm aus Eichstätt geht in der Klasse bis 67 Kilogramm durchaus mit Chancen auf Edelmetall an den Start. Dagegen ist in der Männer-Klasse bis 80 Kilogramm kein deutscher Athlet vertreten.