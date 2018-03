Deutsche Leichtathletik rehabilitiert

Von den Prügelknaben zu großen Gewinnern: Den deutschen Leichtathleten ist mit acht Medaillen eine glänzende Wiedergutmachung auf der olympischen Bühne von London gelungen.

Stabhochspringer Björn Otto (l) und Raphael Holzdeppe sorgten gleich für zwei Medaillen.

Foto: Diego Azubel – DPA

«Wir haben so viele Medaillen gewonnen wie in Sydney 2000, Athen 2004 und Peking 2008 zusammen», bilanzierte Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). «Das hätte keiner gedacht.» Selbst sein Cheftrainer Idriss Gonschinska nicht: «Davon haben wir nur geträumt!»

Vor vier Jahren in Peking hatte nur Speerwerferin Christina Obergföll auf dem Treppchen gestanden. «Von Bronze in 2008 habe ich als einzige Medaillengewinnerin zwar profitiert», sagte die 30 Jahre alte Offenburgerin. «Ich freue mich nun aber umso mehr, dass der DLV wieder mehr darstellt.»

Im Leichtathletik-Medaillenspiegel von London liegt das DLV-Team an siebter Stelle, 2008 war es Rang 38. In der Nationenwertung der Ränge eins bis acht stehen die deutschen Sprinter, Werfer, Läufer und Springer als zweitstärkste Kraft aus Europa hinter Russland, aber vor Gastgeber Großbritannien an fünfter Position. «Wir können stolz auf die Entwicklung der letzten Jahre sein», meinte Gonschinska.

Der alles überragende Athlet im 77-köpfigen DLV-Aufgebot war der 2,01 Meter lange Diskus-Hüne Robert Harting. Der Berliner war als Goldfavorit angereist, hielt allem Druck stand und verließ London als gefeierter Held. «Der erste Olympiasieg seit 2000 ist ein Symbol, dass die deutsche Leichtathletik zurück ist», erklärte Prokop. Für ihn ist Harting ein Vorzeigeathlet, der das jüngste deutsche Team bei Olympia in den nächsten Jahren inspirieren soll: «Mit seinem Willen zum Siegen ist er ein Vorbild.»

Harting ist auch eine Attraktion: 10,3 Millionen Menschen in Deutschland verfolgten seinen Gold-Coup am TV-Schirm. «Die Leichtathletik holt wieder Menschen an den Fernseher», freute sich DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen. Sehenswert waren auch andere starke Leistungen: Wie Lilli Schwarzkopf im Siebenkampf und Betty Heidler im Hammerwurf Silber und Bronze nach Dramen mit Kampfrichter-Willkür und Computer-Blackouts gewannen. Wie Kugelstoß-Koloss David Storl, gerade 22 Jahre alt, Olympia-Zweiter wurde. Wie Björn Otto und Raphael Holzdeppe nach 16-jähriger Medaillenflaute im Stabhochsprung Silber und Bronze holten. Und wie Linda Stahl im Sog von Obergföll noch Dritte mit dem Speer wurde.

Gold und sieben weitere Medaillen sorgen beim DLV für strahlende Gesichter, übertünchen aber die großen Schwachstellen auf der Bahn nicht: Abgesehen von Platz fünf für die Sprinterinnen sowie den Rängen sieben und acht durch die Hindernisläuferinnen Antje Möldner-Schmidt und Gesa-Felicitas Krause lief nicht viel. Vorläufe am Vormittag vor 80 000 Zuschauern ließen manchem jungen Athleten das Herz in die Hose rutschen. «Ich glaube, dass wir in den kritischen Disziplinen einen Schritt nach vorne gekommen sind», sagte Gonschinska dennoch. Er weiß um die Grenzen: «Auch wenn unsere Sprinter in Jamaika trainieren würden, würden sie nicht 9,85 Sekunden laufen.»

Geschweige denn so schnell wie «The Greatest» Usain Bolt, der auf und außerhalb der Bahn eine der größten Shows der Olympia-Geschichte zeigte. Der 25-jährige Jamaikaner flitzte wie 2008 zum Gold-Triple und krönte sein Legenden-Projekt als Schlussläufer mit dem Staffel-Weltrekord über 4 x 100-Meter in 36,84 Sekunden. «Für mich waren diese Spiele ganz toll, eine Ehre, ganz großes Glück», freute sich «Blitz-Bolt».

«Ich bin froh, dass wir ihn haben», bekannte Lamine Diack, Chef des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Insgesamt rund 1,2 Millionen Zuschauer sahen die Wettkämpfe im morgens wie abends vollen Olympiastadion. Allein eine Million Tickets hätten für das 100-Meter-Finale mit Bolt verkauft werden können.

Begeisterungsstürme entfachten auch andere Athleten – besonders britische und allen voran «Magic Mo» Farah, der über 5000 und 10 000 Meter Afrikas Wunderläufer entzauberte. Kein Ende kannte auch der Jubel um Siebenkampf-Queen Jessica Ennis.

Das weibliche Pendant zu Bolt ist US-Sprinterin Allyson Felix, die Gold über 200, 4 x 400 und 4 x 100 Meter abräumte und seufzte: «Gott ist so gut zu mir.» Göttlich war auch der Auftritt von David Rudisha über 800 Meter in der Weltrekordzeit von 1:40,91 Minuten. Für Olympia-Chef Sebastian Coe, selbst einst Schnellster über zwei Stadionrunden, war es der größte Lohn für den Organisations-Marathon. «Das war die beste Leistung der Spiele», befand der Lord.