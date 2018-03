Deutsche Läufer überfordert – «Kein Kindergeburtstag»

Zu langsam und ganz schnell draußen: Die Sprinter und Ausdauer-Asse des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) sind bei den Olympischen Spielen ziemlich abgehängt worden – wieder einmal. Der DLV setzt zunehmend auf Talente, in der Krise stecken die Tempojäger immer noch.

Sören Ludolph scheiterte im 800-Meter-Vorlauf.

Foto: Marius Becker – DPA

Die Hindernisläuferinnen Antje Möldner-Schmidt und Gesa Felicitas Krause sowie die Sprintstaffel der Frauen sorgten mit ihren Finalteilnahmen für die wenigen Höhepunkte. 10 000-Meter-Spezialistin Sabrina Mockenhaupt (17.) und Marathonfrau Irina Mikitenko (14.) gelten allmählich als Auslaufmodelle. «Das ist Weltklasse hier, und ich bin froh, dass ich dabei sein darf», sagte Mockenhaupt. «Das ist Olympia und kein Kindergeburtstag.»

Aber ist dabei sein alles? Bei den deutschen Männern war erst gar niemand über 100, 200, 400 und 10 000 Meter und im Marathon am Start. Andere lernten laufend: Sören Ludolph über 800 Meter und Silvio Schirrmeister über 400 Meter Hürden scheiterten kläglich in den Vorläufen. «Es war ein sensationelles Rennen – von der Atmosphäre her, nicht von der Zeit», sagte Schirrmeister.

Carsten Schlangen, Vize-Europameister von 2010, schied über 1500 Meter ebenso in der zweiten Runde aus wie seine hoch veranlagte Disziplinkollegin Corinna Harrer. «Sie haben durch ihre Halbfinal-Platzierungen gezeigt, dass sie zur erweiterten Weltspitze zählen», sagt Idriss Gonschinska, Cheftrainer Track beim DLV. «Die Konkurrenz hier ist so stark, dass schon die ersten Runden hart umkämpft sind.» Das erfuhren auch die Hürdensprinter Erik Balnuweit, Matthias Bühler und Alexander John.

Sportdirektor Kurschilgen sieht die internationale Entwicklung über die Bahn hinaus: «Hier herrscht in vielen Disziplinen eine riesengroße Leistungsdichte.» Er rechnet damit, dass in der Leichtathletik bis zu 60 Länder Finalplatzierungen erreicht haben werden und bis zu 40 Nationen Medaillen holen.

Für Gonschinska gibt es trotz vieler bitterer Erfahrungen einen großen Lichtblick: «Das Wunder von Deutschland haben wir mit den beiden 3000-Meter-Hindernisläuferinnen gesehen, sie waren zweit- und drittbeste Europäerinnen und haben ein tolles Signal gesetzt.» Antje Möldner-Schmidt und Gesa Felicitas Krause überzeugten als Siebte und Achte in einer allerdings noch jungen Disziplin.

Der DLV arbeitet akribisch an einem Aufschwung im Lauf- und Sprintbereich und bemüht sich auch um «Knowhow-Transfer» (Gonschinska). Man denke aber in Entwicklungszeiträumen von sechs, sieben Jahren. Die amerikanischen Langstreckenläufer hatten auch ein Tief. Aber bei den Sommerspielen rannte Galen Rupp über 10 000 Meter zu Silber hinter Mo Farah. Der Olympiasieger ist zwar in Somalia geboren, aber in London aufgewachsen. Die Trainingspartner und Freunde werden vom früheren Weltklasseathleten Alberto Salazar betreut, der in den USA eine starke Läufertruppe aufgebaut hat. «Die haben einen Hauptsponsor», erklärte Gonschinska. «Und Mo Farah ist ein außergewöhnliches Talent in einem perfekten Umfeld.»

Der Tübinger Arne Gabius war im Juni in Helsinki Vize-Europameister über 5000 Meter. In London schaffte er es nicht in den Endlauf. Der Triumph von Farah und Rupp über die ansonsten so dominanten Kenianer und Äthiopier war für den 31-Jährigen «ein Signal an alle Europäer und Amerikaner, dass die Lücke zu den Afrikanern größtenteils im Kopf existiert».