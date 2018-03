Deutsche Hockey-Herren besiegen Südkorea 1:0

Deutschlands Hockey-Herren sind dem Zwischenziel Halbfinale in London einen guten Schritt näher gekommen. Zwei Tage nach dem 2:1-Auftaktsieg über Belgien setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise gegen das zuvor unbesiegte Südkorea mit 1:0 (1:0) durch.

Die deutschen Herren feiern ihren Siegtorschützen Christopher Zeller (2.v.l).

Foto: Lindsey Parnaby – DPA

Überzogen konnte der Olympiasieger von 2008 dabei aber nicht richtig. Dennoch zog das Team in der Tabelle mit der verlustpunktfreien Niederlande an der Spitze nach Punkten gleich. Vor 10 000 Zuschauern in der Riverbank-Arena erzielte Christopher Zeller (33. Minute) das Tor für den Olympiasieger von 2008, der auch in London wieder zum Favoritenkreis zählt. «Ich bin froh, dass ich hier endlich mein erstes Strafeckentor erzielt habe. Das war extrem wichtig für das Spiel und für mich im weiteren Turnierverlauf», sagte der Siegschütze.

Im weiteren Turnierverlauf wird sich das DHB-Team steigern müssen, um im Kampf um die Medaillen ein ernsthaftes Wort mitreden zu können. «Wir hätten uns nicht so unter Druck setzen lassen dürfen. Ich bin froh, dass das nicht ins Auge gegangen ist», meinte Timo Weß. In seinem dritten Gruppenspiel trifft der Europameister, der kurz vor Schluss mit Glück noch eine heikle Situation überstand, am Freitag (14.45 Uhr) auf Indien. Die Asiaten verloren beim 1:3 gegen Neuseeland auch ihr zweites Spiel in der Olympia-Metropole.

Nach einer kurzen Unterbrechung gleich zu Spielbeginn wegen des Ausfalls eines Teils der Flutlichtanlage machten sich Spielführer Max Müller & Co. daran, die Spielkontrolle zu übernehmen. Doch gegen die wieselflinken und unangenehm früh störenden Koreaner dauerte es lange 14 Minuten, ehe Christopher Zeller die erste Torchance hatte. Sein Rückhandschuss ging jedoch hoch über das Gehäuse. Dann hatte Oskar Deecke (21.) die Führung auf dem Schläger, doch er traf den Ball nicht richtig, so dass sein Versuch knapp am Tor vorbeihoppelte.

Die Deutschen taten sich gegen die zäh dagegenhaltenden Asiaten, deren Konter gefürchtet sind, sehr schwer. So entwickelte sich ein Geduldsspiel, zumal auch die erste Strafecke ungenutzt blieb. Bei der folgenden Flanke stand dann Benjamin Weß völlig frei, brachte die Kugel aus Nahdistanz aber nicht im Netz unter (28.). Unfassbar! Strafecke Nummer 2 brachte dann durch Zellers Schuss, der vom Innenpfosten ins Tor prallte, aber doch die erlösende Pausenführung.

Nach dem Wechsel tauchten die Koreaner durch Kang Moon Kweon (45.) erstmals gefährlich vor dem Tor von Max Weinhold auf, doch der Keeper brauchte nicht ernsthaft einzugreifen. Die Koreaner erhöhten nun ihre Angriffsbemühungen und setzten den Favoriten unter Druck. Zum Glück jagten die Asiaten ihre erste kurze Ecke am deutschen Tor vorbei und Weinhold konnte gegen den frei stehenden Yeo retten (61).