Deutsche Bogenschützen nur mit Miniteam

Auf dem altehrwürdigen Lord's Cricket Ground im noblen Stadtbezirk Westminster werden die debütierenden Bogenschützen Elena Richter und Camilo Mayr erst einmal verblüfft ins Stadionrund schauen.

Beim Bogenschießen wird im K.o.-Modus geschossen.

Foto: Nic Bothma – DPA

Rund 30 000 Zuschauer sitzen für gewöhnlich im Londoner Cricketstadion, das weltweit die traditionsreichste Adresse dieser Sportart ist. Bei den Wettkämpfen mit dem olympischen Recurvebogen werden vor der riesigen Haupttribüne allerdings nur zwei Extra-Traversen für 4500 Zuschauer aufgestellt.

Alte Traditionsplätze liegen der Berlinerin Elena Richter. Im altehrwürdigen Amsterdamer Olympiastadion sicherte sie sich mit dem letzten Pfeil aus 70 Metern Entfernung die Olympia-Teilnahme. Selbst Stunden später konnte sie es noch nicht fassen. «Ich habe immer noch das Gefühl, gleich kommt jemand und sagt: das ist alles nur ein Traum», sagte die 22-Jährige, die am Freitag mit der Qualifikation beginnt.

Begonnen hatte die Sportsoldatin mit dem Bogenschießen erst 2000, unmittelbar nach dem Bronze-Gewinn des deutschen Teams in Sydney. Doch die Mannschaften verpassten Ende Juni beim Weltcup in Ogden/Utah die Qualifikation. «Im Teamwettbewerb wäre sicher eine Medaillenchance dagewesen. So wird es schwer», meinte Sportdirektor Heiner Gabelmann vom Deutschen Schützenbund (DSB).

Da im K.o.-Modus geschossen wird, sind die Chancen auch von der Tagesform abhängig. «Wenn sie das Viertelfinale erreicht, wäre das schon eine große positive Überraschung», sagte der stellvertretende Bundessportleiter Gerhard Furnier. Auch Gabelmann bleibt Realist: «Mit unseren Startern haben wir keine realistischen Finalchancen.»

Der 21-jährige Camilo Mayr kam erst durch die Hintertür zu Olympia. Der Zivildienstleistende aus Baden-Württemberg, der als Vierter bei der EM in Amsterdam nur knapp das Olympia-Ticket verfehlte, profitierte von einem Nachrückplatz, nachdem aus Israel ein Startrecht zurückgegeben wurde. «Seit Oktober hatte ich alles für eine Teilnahme gegeben und mich extra zwei Studien-Semester freistellen lassen für dieses große Ziel. Schön, dass es auf diesem Weg doch noch geklappt hat», sagte Mayr. Am Freitagmorgen wird er als erster deutscher Athlet bei den Sommerspielen in London an den Start gehen.