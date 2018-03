Deutsche Athleten: Gänsehaut nach Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist bei vielen deutschen Athleten hervorragend angekommen. «Was für eine Nacht. Man kann das Gefühl nicht beschreiben...!!! "GÄNSEHAUT"», twitterte Tennisprofi Angelique Kerber und fügte ein Bild von sich aus dem Londoner Olympiastadion bei.

Mit Natascha Keller an der Spitze lief das deutsche Team ins Olympiastadion ein.

Hockeyspielerin Julia Müller schrieb ebenfalls auf Englisch angesichts des zum Abschluss der Show von Paul McCartney vorgetragenen Beatles-Songs «Hey Jude»: «Gute Nacht! Gehe ins Bett mit einem NaNaNa NaNaNaNaaaa».

Olympia-Eröffnung: Locker, unterhaltsam und very british 1 von 21 Zahlreiche Fans strömten verkleidet ins Stadion.



Foto: Marius Becker – DPA 2 von 21 Das Kunstflugteam der britischen Luftwaffe, die Red Arrows, zogen über dem Olympiastadion ihre Kreise.



Foto: Larry W. Smith – DPA 3 von 21 Pünktlich zu Beginn der Eröffnungsfeier begann es zu regnen.



Foto: Kerim Okten – DPA 4 von 21 Der Countdown ist zu Ende.



Foto: Andrew Gombert – DPA 5 von 21 Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins läutete zur Eröffnung der Eröffnungsfeier eine große Glocke.



Foto: Jonathan Brady – DPA 6 von 21 Die olympischen Ringe schwebten mit einem goldenen Feuerschweif in die Arena.



Foto: Michael Kappeler – DPA 7 von 21 Die Szenerie startete mit einer Wiesenlandschaft mit Kühen, Gänsen und Schafen im Stadion-Innenraum.



Foto: Andy Rain – DPA 8 von 21 Aus künstlichen Schloten rauchte es während der Eröffnungsfeier.



Foto: Michael Kappeler – DPA 9 von 21 Bunte Tänzer durften natürlich nicht fehlen.



Foto: Ian Langsdon – DPA 10 von 21 Auf der Leinwand sahen die Zuschauer James Bond-Darsteller Daniel Craig (l) und auch die Queen.



Foto: Michael Kappeler – DPA 11 von 21 Etliche Krankenschwester wurden in helles Licht getaucht.



Foto: Friso Gentsch – DPA 12 von 21 Stardirigent Sir Simon Rattle leitete die Londoner Philharmoniker.



Foto: Jonathan Brady – DPA 13 von 21 Der Komiker Rowan Atkinson, besser bekannt als Mr Bean, hatte auch seinen Auftritt.



Foto: Michael Kappeler – DPA 14 von 21 Zum dritten Mal nach 1908 und 1948 findet das größte Sportereignis der Welt in London statt.



Foto: Michael Kappeler – DPA 15 von 21 Griechenland kam traditionell als erste Nation ins Olympiastadion.



Foto: Michael Kappeler – DPA 17 von 21 Die Deutschen zeigten gute Laune bei der Olympia- Eröffnungsfeier in London.



Foto: Dennis M. Sabangan – DPA 18 von 21 Queen Elizabeth II (M) erklärte die Olympischen Spiele in London für eröffnet.



Foto: Michael Kappeler – DPA 19 von 21 Das olympische Feuer in London brennt.



Foto: Hannibal – DPA 20 von 21 Auch über der Tower Bridge gab es ein Feuerwerk.



Foto: Geoff Caddick – DPA » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Etwa die Hälfte der 392 deutschen Olympia-Athleten hatte an der stimmungsvollen Feier zum Auftakt der XXX. Sommerspiele teilgenommen. Angeführt wurde das Team von Hockeynationalspielerin Natascha Keller als Fahnenträgerin.

Ihr Hockey-Kollege Moritz Fürste twitterte: «Unglaublich... Was für ein Nacht. Fühl mich wie vor meiner Einschulung... ;-) Was für eine Nacht.» Bahnradfahrer Maximilian Levy blickte schon nach vorne: «muss sagen das sind die momente für die ich den sport mache! würds gern nochmal erleben in rio :).»