Der Floh hat wieder Biss: Hambüchen ganz der Alte

Fabian Hambüchen war tiefenentspannt. Auch unter erschwerten Bedingungen hat das «System Hambüchen» bei den London-Spielen bisher bestens funktioniert. Vor den Augen von Bundespräsident Joachim Gauck präsentierte sich der 24 Jahre alte Wetzlarer in Gala-Form.

Fabian Hambüchen hat Hoffnungen auf Medaillen geweckt.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Durch sein glänzendes Comeback auf olympischer Bühne geht die deutsche Riege im Teamfinale am Montag sogar aussichtsreich in den Medaillenkampf. «Ich bin super zufrieden. Das war alles, was ich mir nach meiner Verletzung erhoffen durfte», kommentierte der Starturner sichtlich erfreut. Nur das Desaster von Philipp Boy trübte die Stimmung. Verzweifelt stellte der verletzte Cottbuser in einer ersten Reaktion die Fortsetzung seiner Karriere infrage.

Hambüchen kennt Zweifel nur zu gut. In der langen und komplizierten Rehabilitation nach seinen Achillessehnen-Riss hatte er viel Zeit zum Nachdenken. Umso mehr genoss er seinen starken Auftritt in der North Greenwich Arena. Die familiäre Unterstützung vom Unterrang war wichtig – ein kräftiges «Wow» vor dem Reckauftritt von Onkel Bruno, ein schrilles «Yeaaah» von Vater Wolfgang vor dem Zitterpferd. «Und wenn es noch so laut ist: Wenn ich irgendetwas höre, dann die Stimme meines Vaters», erzählte Hambüchen, der vor 14 000 Zuschauern an den sechs Geräten genau das ablieferte, was sich der Familienclan vorgestellt hatte. Ohne Patzer und mit glänzenden 90,765 Punkten kam er auf Platz drei im Mehrkampf und erreichte zudem als Vierter das Finale am Reck.

Der Blickkontakt zum Vater habe ihm gut getan, meinte der Champion. «Wir verstehen uns eben auch ohne Worte.» Freundin Caroline informierte ihn per SMS darüber, wo die Familie in der Halle saß. «Bis zum Reck war es fürchterlich, nach dem Pauschenpferd war ich ganz entspannt», schilderte Wolfgang Hambüchen im durchgeschwitzten blauen Poloshirt auf der Tribüne seine Gefühle. Der Trainerfuchs hat allen Grund zur Zuversicht. Sein Sohn ist gut drauf. Vielleicht erlebt er bei Olympia doch noch ein Happy End.

Vor den Spielen hatte sich Hambüchen bitter darüber beklagt, dass für seinen Vater keine Akkreditierung möglich gewesen sei. Sogar von «einer Frechheit» hatte er gesprochen. Schließlich war das Erfolgsgespann auf dem Podium erstmals seit Athen 2004 gesprengt, als der «Turnfloh» mit 17 Jahren auf sich aufmerksam gemacht hatte. Vater und Mentaltrainer Bruno wollten trotzdem in London dabei sein und reisten im Wohnmobil als Touristen an. «Ich will keinen Zoff mit dem DOSB, aber muss doch mal meine Gefühle zum Ausdruck bringen», begründete Hambüchen am Sonntag.

Die Schlüsselszene seines großartigen Sechskampfes spielte sich in nur einer Hundertstelsekunde ausgerechnet am Königsgerät ab. Nachdem der «Tkatschew» nicht präzise genug kam, improvisierte Hambüchen, ging auf Nummer sicher und ließ den Jägersalto aus. Damit sank der Ausgangswert zwar von 7,5 auf 7,0, doch dank perfekter Haltung kassierte er eine hohe Ausführungsnote. «So etwas üben wir im Training pausenlos: Blitzschnell umschalten, um den Gesamterfolg nicht zu gefährden», meinte Wolfgang Hambüchen schmunzelnd.

Hambüchen Junior blieb ganz gelassen und schilderte die heikle Situation ohne Aufregung: «Wir haben in den ersten zwei Durchgängen gesehen, dass die Wertungen nicht zu hoch waren. Da wusste ich, was ich tun muss.» Wie sehr Hambüchen in seiner verletzungsbedingten Pause gereift ist, bewies er in der Mixed-Zone. Er sprach nicht von seinen eigenen Chancen im Mehrkampf oder am Reck, sondern war in Gedanken beim Team-Wettkampf und seinem verletzten Kollegen Philipp Boy. «Wir haben ihn jetzt erstmal in Ruhe gelassen und müssen nun sehen, wie wir ihn für Montag wieder aufbauen», äußerte Hambüchen Mitgefühl.

Das Drama um Boy ging allen nah. Gleich beim Sprung verletzte er sich. Danach quälte sich der 25-Jährige durch den Wettkampf, fiel vom Reck und landete schließlich im Mehrkampf sogar weit hinter dem siebtplatzierten Marcel Nguyen auf Rang 17 – und verpasste damit auch das Mehrkampffinale. «Das ist eine Riesenenttäuschung. Alle Olympia-Träume haben sich in Luft aufgelöst», sagte der Vizeweltmeister mit Tränen in den Augen. «Die Schmerzen im Fuß waren riesig, aber ich werde nun am Montag alles geben, um das bestmögliche für das Team zu erreichen», kündigte er an. Bei der Kernspintomographie am Sonntag wurde eine Einblutung im Sprunggelenk festgestellt, die nun mit Ultraschall und Spritzen behandelt wird.

Mit mannschaftlicher Geschlossenheit wollen Hambüchen, Boy und Co. am Montag die Favoriten ärgern. Schließlich ließen sie als Vierte trotz Schwächen beim Sprung mit 270,888 Punkten sogar Japan (5.) und China (6.) hinter sich. Auch die Steigerung von Marcel Nguyen war vielversprechend fürs Teamfinale. An seinem Spezialgerät Barren (5.) und überraschend am Boden (7.) qualifizierte sich Nguyen immerhin für den Medaillenkampf. «Ich bin total happy», sagte der dritte deutsche Hoffnungsträger mit einem breiten Lächeln im Gesicht, «das ist mehr, als ich mir erhoffen durfte.»