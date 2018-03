Damen-Basketball: Letztes Olympia-Ticket für Kanada

Die Basketballerinnen aus Kanada haben sich das letzte Ticket für die Olympischen Spiele in London gesichert. Die Kanadierinnen setzten sich beim Qualifikationsturnier in Ankara gegen Japan mit 71:63 durch.

Die kanadischen Basketballerinnen haben sich das letzte Olympia-Ticket gesichert.

Foto: Soeren Stache/Archiv – DPA

Zuvor hatten bereits Kroatien, Tschechien, Frankreich und die Türkei ihre Teilnahme am Damen-Turnier perfekt gemacht.

In London treffen nun in der Gruppe A Tschechien, Angola, USA, Kroatien, Türkei und China aufeinander. In der Gruppe B kämpfen Russland, Frankreich, Australien, Großbritannien, Brasilien und Kanada um den Einzug ins Viertelfinale. Das Basketball-Turnier der Damen in der englischen Hauptstadt beginnt am 28. Juli.

Einen Tag später starten auch die Herren mit den Topstars aus der NBA. Die letzten Fahrkarten nach London werden in dieser Woche beim Qualifikationsturnier in Venezuela vergeben. Deutschland hatte wie bei dem Damen die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst.