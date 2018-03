Die Chinesin Jiao Liuyang hat die 200 Meter Schmetterling gewonnen. Die Zweite der Spiele von Peking 2008 siegte in London bei ihrem überlegenen Sieg in 2:04,06 Minuten mit olympischem Rekord.

Foto: Dennis M. Sabangan – DPA

Zweite wurde Mireia Belmonte Garcia, die bei den Spielen in London in 2:05,25 Minuten die erste Schwimm-Medaille für Spanien gewinnen konnte. Dritte wurde Natsumi Hoshi aus Japan in 2:05,48.