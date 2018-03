Chinese Sheng Lei Olympiasieger im Florett

Sheng Lei wurde als erster chinesischer Fechter Florett-Olympiasieger. Er setzte sich in London im Finale mit 15:13 gegen Alaaeldin Abouelkassem durch, dem trotz der Niederlage ebenfalls Historisches gelang.

Sheng Lei jubelt über seinen Olympiasieg. Er ist der erste Chinese der mit dem Florett Gold holte.

Foto: Claudio Onorati – DPA

Abouelkassem ist erster Fecht-Medaillengewinner bei Olympia für Ägypten und den afrikanischen Kontinent. Bronze holte der Südkoreaner Byung-Chul Choi durch das 15:14 gegen Italiens früheren Weltmeister Andrea Baldini.

Peking-Gewinner Benjamin Kleibrink, der viermalige Einzel-Weltmeister Peter Joppich und Sebastian Bachmann waren früh gescheitert: Joppich im Achtelfinale an Abouelkassem, Bachmann in der gleichen Runde am topgesetzten Italiener Valerio Aspromonte. Kleibrink hatte einen Tag nach seinem 27. Geburtstag in der Runde der besten 32 die Neuauflage des Gold-Gefechts von 2008 gegen den Japaner Yuki Ota mit 5:15 verloren.