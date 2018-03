Chancenlos gegen gefühlte 100 Arme

London – Es gibt Tage, da bleiben Sportler besser im Bett liegen und lesen zum Beispiel ein Buch. Einen dieser verdammten Tage erwischen die deutschen Volleyballer ausgerechnet im Viertelfinale gegen Bulgarien. Sie wollen unbedingt um eine Medaille mitspielen, aber der Traum vom Halbfinale endet schmucklos 0:3.

Die deutschen Volleyballer sind schlaue Kerle, sie spüren früh, dass es nicht funktioniert. Sie schlagen den Ball mit Gewalt über die Netzkante, aber da sind vier, gefühlt eher 100 Arme, die ihn zurückdrücken auf die eigene Seite. Das beste Beispiel sind die Aktionen des deutschen Volleyballers der Jahre 2010 und 2011, Georg Grozer junior. Er hat gewaltige Aufschläge und Schmetterbälle zu bieten, der russische Klub Belogorie Belgorod hat den 27-jährigen Diagonalangreifer nicht ohne Grund für verhältnismäßig viel Geld eingekauft. Grozer ist normalerweise eine Bank im deutschen Spiel, an diesem Tag wuchtet er Angaben ins Aus, schlägt reihenweise den Block an oder schmettert neben die Seitenlinie. „Keine Ahnung, was das war“, sagt er mit hängenden Schultern. Der Zwei-Meter-Mann mit der schweren Silberkette ist ein Kraftathlet, aber wie seine Kollegen wirkt er klein in diesem Spiel. „Es ist das erste Mal, dass wir etwas Großes erreichen konnten“, sagt Grozer, „aber man kann es leider nicht planen.“

Der erste Satz ist noch einigermaßen ausgeglichen, aber allein die Körpersprache der Bulgaren spricht Bände. Sie sind nicht größer als die Deutschen, aber sie wirken mächtig, größer, breiter, stärker. Wie ein langes stabiles Brett, wo die Deutschen schmale, labbrige Handtücher sind. „Wenn die Mannschaft mit Herz spielt, als Gruppe, dann ist alles möglich“, schwärmt Bulgariens Trainer Nayden Naydenov nach der Partie. Spielerisch sind die Osteuropäer nicht das stärkste Team im Turnier, aber sie schmettern sich in einen Rausch. Jeder Punkt wird wie ein Volksfest gefeiert – auf dem Platz und auf den Rängen. Der Earl’s Court, eine prächtige Halle im Südwesten der Stadt mit rund 13 000 Plätzen, erinnert an ein Eishockeystadion, das übersät ist mit weiß-grün-roten Fahnen. Überall singen, hüpfen, springen bulgarische Fans.

So groß das Bohei darum war, dass sich die deutschen Volleyballer für das olympische Turnier qualifiziert haben, so wenig schwarz-rot-goldene Begeisterung ist an diesem Abend zu spüren. Auf den Rängen sind viele Plätze leer, auf denen deutsche Fans sitzen könnten, vor allem aber Funktionäre, die mit so wohlfeilen Kommentaren bejubelt haben, dass es die Volleyballer nach London geschafft haben. Dass mit Hockey und Volleyball nur zwei Mannschaftsdisziplinen in London vertreten sind, müsste den Chefplanern des deutschen Sports ohnehin zu denken geben. Offensichtlich läuft in der Förderung und Jugendarbeit grundsätzlich etwas falsch – nur drei Volleyballer der Nationalmannschaft spielen mangels finanzieller Chancen in Deutschland. Als es in London um etwas geht, sind die Funktionäre nicht da, sie sind dort, wo die Medaillen vergeben werden. Den Volleyballern, die so überraschend gut durchs Turnier gekommen sind, wird offenbar weniger zugetraut.

So gut das Turnier für die Mannschaft des belgischen Bundestrainers Vital Heinen läuft, ausgerechnet im wichtigen Viertelfinale geht nichts mehr. „Es hat leider nix geklappt“, sagt Grozer, Außenangreifer Marcus Popp ergänzt: „So heiß wie heute war ich noch nie, aber es ist völlig konträr gelaufen.“ Verbandschef Werner von Moltke aus Nieder-Olm bei Mainz zieht dennoch ein positives Fazit: „Dieser Mannschaft hat doch keiner etwas zugetraut, und sie ist trotzdem in die Endrunde gekommen.“ In Festreden nennen Funktionäre so etwas einen Achtungserfolg.

