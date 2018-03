Causa Claudia Pechstein: Das Ende der Fahnenstange

Manchmal genügt ein Satz, mit dem sich ein Sportler endgültig desavouiert und die letzten Sympathien verspielt. Claudia Pechstein sagte diesen einen Satz 2016, kurz nachdem die Eisschnellläuferin vor dem Bundesgerichtshof mit einer Schadensersatzklage krachend gescheitert war. „Jeder Flüchtling in Deutschland genießt Rechtsschutz, aber wir Sportler nicht.“

Seit 2009, seit der Eisschnelllauf-Weltverband die heute 45 Jahre alte, streitbare Sportlerin wegen zu hoher Blutwerte für zwei Jahre sperrte, geht Pechstein unaufhaltsam und erbarmungslos gegen dieses Urteil an. Manch einer sieht in ihr die Sachwalterin für Recht und Gesetz. Andere erkennen in Pechstein nur eine Egomanin, die für ihr Recht nach ihren Gesetzen kämpft. Denn geltende Statuten erkennt sie – siehe oben – nicht an.

Eine solche Frau wollte der Deutsche Olympische Sportbund zur Fahnenträgerin in Pyeongchang machen. Pechstein als Vorbild für die Jugend? Es ist der verzweifelte Versuch von DOSB-Chef Alfons Hörmann, vermeintlich Gerechtigkeit in einer Sache walten zu lassen, die eher danach schreit, genauer hinterfragt zu werden.

Für Claudia Pechstein sind es die siebten Olympischen Winterspiele.

Foto: Peter Kneffel – dpa

Bis heute hat Pechstein keinen schlüssigen Beweis für die von ihr ins Feld geführte vererbte Blutanomalie geliefert, die für ihre überhöhten Blutwerte verantwortlich sein soll. Niemand hat den „Zufall“ erklären können, warum es seinerzeit zwei weitere Eisschnellläuferinnen mit denselben erhöhten Blutwerten wie Pechstein gab – ohne dass eine Blutanomalie vorlag. Und warum Pechsteins überhöhte Werte stets vor großen Wettkämpfen auftraten? Doping-Forscher Werner Franke fragte dazu ketzerisch: „Weiß ihr Knochenmark, wann Wettkämpfe sind?“

Für den DOSB ist Pechstein rehabilitiert – für viele Skeptiker ist sie es nicht. Darum ist es gut, dass nun jemand anderes die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier trägt. Als ewiger Spaltpilz wäre Pechstein in dieser Charakterrolle wenig glaubwürdig gewesen.

