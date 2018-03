Martin Hollstein und Andreas Ihle haben bei den Olympischen Spielen in London im Zweier-Kajak die Bronzemedaille gewonnen.

Nach einer Aufholjagd holten Martin Hollstein (r) und Andreas Ihle Bronze.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Vier Jahre nach seinem Olympiasieg von Peking paddelte das Duo aus Neubrandenburg und Magdeburg am Mittwoch auf dem Dorney Lake in Eton im Finale über 1000 Meter auf den dritten Platz. Olympiasieger wurden Rudolf Dombi und Roland Kokeny aus Ungarn vor Fernando Timenta und Emanuel Silva aus Portugal. «Das war unser härtestes Rennen in dieser Saison», meinte Hollstein.