Britischer Segelstar Ben Ainslie auf Goldkurs

Sogar IOC-Präsident Jacques Rogge ist großer Fan von «Big Ben». Wenn der Name des britischen Segelstars Ben Ainslie fällt, fangen die Augen des belgischen Ober-Olympiers an zu leuchten.

Ben Ainslie will sich im heimischen Segelrevier seine vierte Goldmedaille holen.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

«Ich werde da sein, wenn Ben Ainslie versucht, sein viertes Gold in Serie zu gewinnen», sagte Rogge am Freitag in London, «und er kann es schaffen.» Vor allem dank Ainslie wird die Segelregatta bei den Olympischen Spielen erstmals seit zwölf Jahren wieder eine Hauptrolle im Konzert der Sportarten spielen. Ainslie, die schillernde britische Segeltradition und ein Team voller Medaillenkandidaten haben Segeln neben Rudern und Leichtathletik zu einer der beliebtesten olympischen Sportarten Englands gemacht.

Anders als zuletzt in Athen oder China können die Crews der britischen Gastgeber in fast allen zehn Segeldisziplinen Medaillen gewinnen. Vier streben sie offiziell an, bis zu neun scheinen möglich. Englands Segler waren schon bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 die besten und wollen ihre Erfolgsserie vor eigenem Publikum fortsetzen. Die 63 000 Eintrittskarten für einen Platz auf den Wiesen der erhöhten Burganlage «The Nothe» sind seit einem Jahr ausverkauft.

«Die Erwartungen von außen sind sehr hoch, aber sie werden nie so hoch sein wie meine eigenen», sagte der zehnmalige Weltmeister Ainslie der Nachrichtenagentur dpa, «mein Begehren, diese Goldmedaille im Heimatrevier zu gewinnen ist fast schon ein wenig beängstigend.»

Am 5. August wird ganz Großbritannien nach Weymouth blicken: Dann will der 35-Jährige im Medaillenfinale der Finn Dinghis mit seiner möglichen vierten Goldmedaille zum erfolgreichsten Segler der Olympia-Geschichte aufsteigen und den bisherigen dänischen Rekordhalter Paul Elvström vom Thron schubsen. Rogge, einst selbst Olympiateilnehmer im Finn Dinghi, verglich Ainslies Leistungen in einem BBC-Interview mit jenen von Schwimmer Michael Phelps und Sprinter Usain Bolt: «Für mich sind seine Leistungen so überzeugend wie die von Phelps oder Bolt.»

Ainslies Finn-Flotte wird die olympische Regatta gemeinsam mit den Matchrace-Frauen und den Starbooten am Sonntag eröffnen. Während sich im Finn und in der Duell-Disziplin Matchrace keine deutschen Teams qualifizieren konnten, starten die Berliner Starboot-Segler Robert Stanjek und Frithjof Kleen am Sonntag als Hoffnungsträger in ihre Olympia-Premiere. Die Vize-Weltmeister von 2011 haben sich ehrgeizige Ziele gesteckt. «Wir wollen das Medaillenrennen der besten zehn Teams am 5. August erreichen», sagte Vorschoter Frithjof Kleen, «wer das in dieser starken Flotte schafft, für den ist alles möglich.»