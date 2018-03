Britischer Olympia-Rausch soll erhalten bleiben

Unvergesslich, grandios, glanzvoll – das war London 2012 vor allem für die Olympia-Gastgeber. 29 Goldmedaillen bedeuten das beste Ergebnis von Team GB seit mehr als 100 Jahren.

Die Briten feierten und ihre Athleten wie Jennifer Ennis (M) feierten mit.

Foto: Kerim Okten – DPA

Superstars wie Läufer Mo Farah, Siebenkampf-Ikone Jennifer Ennis und «Radritter» Sir Chris Hoy lieferten gefeierte Leistungen. Auch vorher namenlose Athleten wie die vor Glück dauerlächelnde Gold-Boxerin Nicola Adams prägten die Bilder der Spiele aus britischer Sicht. Eine fast perfekte Organisation, Zehntausende gut gelaunter Freiwilliger und Millionen begeisternd jubelnder Zuschauer taten das ihre. Eine Frage bleibt: Wie kann der Erfolg der beiden Wochen in ein dauerhaftes Vermächtnis für London und das ganze Land übertragen werden?

Die Briten haben einen Plan. Die immense Sportförderung von 125 Millionen Pfund pro Jahr wird bis nach den Spielen von Rio im Jahr 2016 aufrechterhalten werden. Gleichzeitig soll neben der bisherigen Konzentration auf den Spitzensport der Schul- und Breitensport massiv ausgebaut werden. «Wir brauchen mehr Wettkampfsport in den Schulen», sagte Premierminister David Cameron am Sonntag und will dafür den Vorbild-Charakter der Spiele nutzen.

Für Schul- und Breitensport soll in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Pfund fließen. Olympia-Organisator Sebastian Coe soll das Ganze als Regierungsbeauftragter organisieren. «Um erfolgreich bei Olympia zu sein, brauchst Du vier Zutaten», sagt Coe: «Ordentliche Strukturen, genug Talente, die besten Trainer der Welt und verlässlich fließende Fördermittel.»

Ob den Briten 2016 an der Copacabana noch einmal ein Coup wie in der Heimat gelingen kann, sei dahingestellt. Die Spiele in London haben auch ohne künftige Erfolge das ganze Land verändert. In den vergangenen Jahren von Terroranschlägen, Finanzkrise, sozialen Unruhen und Staatsschulden geplagt, ist Großbritannien dank der Erfolge von Athleten und Organisatoren aufgestanden. «Einen riesigen Schub», habe das britische Selbstbewusstsein durch Olympia erhalten, resümierte Premierminister Cameron am Sonntag. Und das dicke Lob rund um den Erdball geht runter wie Öl. Hatte nicht alle Welt, angeführt von US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, noch vor den Spielen gemutmaßt, London und Großbritannien seien «nicht bereit»?

Die Organisatoren hatten unter anderem mit der größten Militäraktion auf eigenem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg ein dichtes Sicherheitsnetz geknüpft. Die U-Bahn, vor den Spielen häufig als mögliche Achillesferse identifiziert, funktionierte weitgehend reibungslos und gewann Gold in der Altersklasse: Mit täglich bis zu 4,5 Millionen Fahrten stellte die fast 150 Jahre alte Tube noch eine Bestleistung auf. Kleine Holperer in der Organisatoren überspielten 70 000 Freiwillige mit Freundlichkeit und einem Lächeln. «Die Athleten hatten ein fantastisches olympisches Dorf und Sportstätten auf modernstem Niveau», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Jacques Rogge, zu seinen letzten Spielen als IOC-Chef. «Ich bin ein glücklicher Mann.»

London wird nach den Spielen eine andere Stadt sein. «Ich glaube, es gibt fundamentale Veränderungen», sagt Organisationschef Sebastian Coe. Die auffälligste Veränderung könnte die Transformationen des einst vernachlässigten East Ends sein, mit dem Olympia-Park als Zentrum. Im Juli 2013 soll der mit sieben Milliarden Pfund aus dem Boden gestampfte Park – so groß wie der Hyde Park im Westen der Stadt – wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Nach einem 350 Millionen Pfund teuren Umbau werden 3000 neue Wohnungen entstanden sein. Kinder aus der Gegend können dann in dem Becken schwimmen lernen, wo Michael Phelps seine Goldmedaillen holte. Die Kritiker aus der Gegend sind weitgehend verstummt.

Schon damals, als 2004 in Lausanne die 14-Jährige Amber Charles Londons Bewerbungsmappe an das IOC übergeben hatte, hatten die Verantwortlichen an die Zeit nach 2012 gedacht – und dies mit der Einbindung Jugendlicher symbolhaft dokumentiert. Die Olympia-Stadt, der britische Breitensport und die ganze Welt sollten profitieren, war die Vision von Sebastian Coe. Vieles haben er und seine 4500 Helfer geschafft – oder zumindest den Grundstein dafür gelegt. So wurden zwölf Millionen Kinder in 20 Entwicklungsländern in aller Welt Teil eines Sportförderungsprogrammes – sie lernten Schwimmen und bekamen Sport als Schulfach. «Inspire a Generation» war das Motto von London 2012. Es gibt eine gute Chance, dass es aufgeht.