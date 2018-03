Britische Sommermärchen – Im Königreich wird feiert

Menschen in der «Tube» stimmen dieser Tage im Überschwang ihrer Gefühle «God Save The Queen» an. Im Goldrausch verliert der Engländer seine Zurückhaltung.

Die 20-jährige Bahnrad-Olympiasiegerin Laura Trott wird sicherlich noch mehr Erfolge feiern.

Foto: Ian Langsdon – DPA

25 Olympiasiege feierte das Gastgeber-Team in London bis zum Freitagmittag und insgesamt 54 Mal Edelmetall – den Gastgebern ist längst das beste Ergebnis seit 104 Jahren sicher. Neue Superstars wie Siebenkampf-Heldin Jessica Ennis oder das Bahnrad-Traumpaar Jason Kenny und Laura Trott entzücken das Königreich. Und die Hits der Spiele waren neben der Nationalhymne David Bowies «Heroes» im Tollhaus Velodrom oder im Stadion und im TV der Klassiker «Gold» von Spandau Ballet – damit zelebrierte die BBC Heimsiege.

Der altehrwürdige Sender kassierte bereits Kritik für allzu patriotische Töne. In einem offenen Brief des amerikanischen «Time Magazine» schrieb dessen Europa-Chefredakteurin Catherine Mayer unter dem Titel: «Gebt der BBC eine Gold-Medaille»: «'Magisch' ist ein Wort, das Ihre Korrespondenten in den vergangenen Tagen zu oft verwendet haben, als sie darum rangen, und meist daran scheiterten, ihre Freude über die Gold-Serie des Teams GB zurückzuhalten.»

Als Beispiel nannte sie Mo Farahs 10 000-Meter-Triumph. «'Es wird ein glorreicher, glorreicher Sieg. Oh Yes, OH YES!', schrie Ihr Leichtathletik-Kommentator», erinnerte Mayer. «Und im Studio sind ihre Experten in Freude ausgebrochen.» BBC-Expertin Denise Lewis hatte bei der Hymne für Jessica Ennis in ein Taschentuch geschluchzt.

Die Briten kommen aus dem Feiern nicht mehr raus – mitsamt ihrer Edel-Fans Paul McCartney, William und Kate. Nie waren britische Sportlerinnen bei Olympia besser. «Golden Girls» ist die beliebteste Schlagzeile. Donnerstagnacht holte sich die 19-jährige Jade Jones den ersten britischen Taekwondo-Olympiasieg. Zuvor hatte Nicola Adams das erste Gold im Frauenboxen gewonnen. Außerdem strahlte Dressur-Queen Charlotte Dujardin als Trendsetterin. Die «Times» bejubelte «Gold aus Sportarten von entgegengesetzten Enden des sozialen Spektrums». Das Blatt schrieb: «Boxen und Dressur haben wenig gemein, aber Charlotte Dujardin und Nicola Adams tanzten beide wunderschön durch den Ring.»

Reiten war ein Medaillenlieferant für das Team GB. Dreimal Gold für das Empire – so etwas hat es noch nie gegeben seit Dressur, Springen und Vielseitigkeitsreiten 1912 ins olympische Programm aufgenommen wurden. Auch in den Traditionssportarten Rudern und Radsport stimmte die Bilanz. Viermal paddelten die Briten zu Gold, im Radsport wurden sieben Goldmedaillen auf der Bahn und das Zeitfahr-Gold von Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins bejubelt. Nicht umsonst waren Rudern mit 27,3 Millionen Pfund (35 Mio. Euro) und Radsport (26 Mio. Pfund) die aus den Töpfen der nationalen Lotterie am stärksten geförderten Sportarten.

Insgesamt wurden in das Team GB, in London mit 542 Athleten das größte aller Nationen, seit 2008 umgerechnet satte 400 Millionen Euro investiert. Die Förderung droht allerdings im nächsten Jahr gekürzt zu werden. Premierminister David Cameron hatte dieser Tage vieldeutig erklärt, dass Geld nicht der einzige Faktor für Leistung sei.

Die Bahnrad-Superstars Chris Hoy und Laura Trott appellierten bereits an ihren Premier. «Die Förderung ist sehr wichtig – es ist der Schlüssel für unseren Sport, wirklich. Ohne sie wären wir verloren», so Trott. Sir Chris erinnerte ans Fiasko von 1996. «Es brauchte die arme Performance in Atlanta, um die Dinge in Großbritannien zu ändern. Nach nur einmal Gold vom ganzen Team hatte die Regierung realisiert: Wir müssen in den Sport investieren.»

Hoy betonte zudem, wie wichtig der Heimvorteil für den dritten Platz im Medaillenspiegel war: «Die Unterstützung war unglaublich. Und wir wussten: Das ist die größte Zeit unseres Lebens.» Der 36-jährige Schotte, der sich mit nun sechsmal Gold zum erfolgreichsten britischen Olympioniken krönte, nahm einen sehr emotionalen olympischen Abschied. Auch Bahnrad-Teamkollegin «Queen» Victoria Pendleton und Segel-Legende «Big Ben» Ainslie beendeten ihre olympische Karrieren.

Ein Nachwuchsproblem haben die Briten jedenfalls nicht: Im Bahnradfahren läuteten die erst 20-jährige Laura Trott und der 24 Jahre alte Jason Kenny – beide Doppel-Olympiasieger in London – schon die nächste Goldene Generation ein. Später wurden sie dann knutschend und kuschelnd im Publikum beim Beachvolleyball fotografiert.