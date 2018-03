Brink/Reckermann im Beachvolleyball-Finale

Julius Brink und Jonas Reckermann sanken beide überglücklich in den Sand und genossen den bisher größten Moment ihrer Karriere: Als erstes deutsches Beachvolleyball-Team der Geschichte haben sie das Olympia-Finale erreicht.

Julius Brink (l) und Jonas Reckermann spielen um Gold.

Foto: Geoff Caddick – DPA

Die Europameister von 2011 und 2012 bezwangen im Halbfinale Reinder Nummerdor und Richard Schuil aus den Niederlanden mit 2:0 (21:14, 21:16) und haben damit in London bereits Silber sicher. «Das ist unfassbar. Wir haben immer von einer Medaille geträumt, jetzt haben wir sie sicher. Ich bin so stolz, dass wir das geschafft haben», sagte Reckermann. Aus Brink platzte pure Freude heraus: «Wir sind total happy!»

Im Finale trifft das deutsche Top-Duo auf die Weltmeister Emanuel Rego und Alison Cerutti aus Brasilien. Doch mit Silber geben sich die Deutschen nicht zufrieden. «Wir wollen einmal noch voll durchziehen und auch die Goldene holen», nahm Reckermann gleich wieder den Kampf auf. Die Holländer, die den kontinentalen Titel zwischen 2008 und 2010 dreimal in Serie gewonnen hatten, spielen gegen die Letten Martins Plavins und Janis Smedins um Bronze.

Zuletzt hatten Axel Hager/Jörg Ahmann mit Bronze in Sydney 2000 die erste und bislang einzige Medaille für Deutschlands Beachvolleyballer gewonnen. Diesen Erfolg haben die Rheinländer nun bereits getoppt.

Brink/Reckermann begannen wie im Viertelfinale tags zuvor auch gegen das Oranje-Doppel stark. Über 6:3 zogen sie an der Horse Guards Parade bei nasskaltem Wetter auf 11:5 davon, hatten dann aber bei drei Ballwechseln in Serie kein Glück. Ohne sich davon verunsichern zu lassen, machten die Ex-Weltmeister die folgenden vier Punkte und stellten den alten Sechs-Punkte-Abstand wieder her. Defensiv-Spezalist Brink hatte dabei zahlreiche starke Szenen und verwandelte den zweiten Satzball.

Im zweiten Satz dann das gleiche Spiel: Deutschland machte die Punkte, die Männer in Orange verloren den Anschluss – 7:2 schon nach wenigen Minuten. Die verbliebenen Zuschauer in der Arena nahe des Buckingham Palace sahen ein deutsches Doppel, das keine Zweifel am zweiten Finalisten neben Rego/Cerutti aufkommen lassen wollte. Insbesondere mit den weltweit gefürchteten Angaben der beiden Schmetter- und Baggerkünstler hatten Nummerdor/Schuil Schwierigkeiten und mussten am Ende die Überlegenheit der Deutschen anerkennen.