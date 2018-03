Boxer Härtel im Viertelfinale: Nun Medaillenjagd

Mittelgewichtler Stefan Härtel ist nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Der 24 Jahre alte Sportsoldat bezwang im Achtelfinale des olympischen Boxturniers den Iren Darren O'Neill mit 19:12 Punkten.

Nun möchte Stefan Härtel sich auch mit einer Medaille belohnen.

Foto: Marius Becker – DPA

Sein Rivale im Viertelfinale am Montagabend ist der Brite Anthony Ogogo, der überraschend Weltmeister Jewgen Chytrow (Ukraine) aus dem Rennen warf. «Puh, das war hart», stöhnte Härtel nach den dreimal drei Minuten und japste nach Luft. «Das war das Äußerste, was an Kondition da war. Länger hätte der Kampf nicht dauern dürfen.»

In dem intensiven Gefecht drückte der Berliner auf die Tube. «Ich wollte ihn mit hohem Tempo kaputtmachen, weil er ein guter Techniker ist. Schon nach der ersten Runde war ich fertig», gestand er. «Jetzt will ich eine Medaille haben.»

Im Viertelfinale wartet Schwerstarbeit auf ihn. Er kämpft auch gegen das Publikum. Dass Ogogo in der dritten Runde steht, war anscheinend auch eine Konzessionsentscheidung an die 10 000 Zuschauer in der ausverkauften Halle des Messekomplexes ExCeL. Sie veranstalteten einen Höllenlärm. Das Urteil lautete 18:18; Hilfspunkte gaben den Ausschlag für den Briten.

Härtel kann auf Verstärkung im Viertelfinale hoffen. Am Samstag muss der Berliner Enrico Kölling sein Achtelfinale gegen Afrika-Meister Abdelhafid Benchabla austragen. Weltergewichtler Patrick Wojcicki aus Wolfsburg und Superschwergewichtler Erik Pfeifer (Lohne) sind dagegen nach Erstrunden-Niederlagen ausgeschieden.