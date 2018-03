Bolt Fahnenträger von Jamaika: «Komme ins Fernsehen»

Supersprinter Usain Bolt läuft schon bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London vorneweg. Der dreimalige Olympiasieger wird als Fahnenträger das jamaikanische Team anführen.

Usain Bolt ist ein weiterer Fernsehauftritt sicher.

Foto: Michael Kappeler – DPA

«Ich liebe Jamaika. Das ist eine große Ehre für mich», sagte der 25-jährige Weltrekordler über 100 Meter (9,58 Sekunden) und 200 Meter (19,19 Sekunden) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Jamaikaner, «dann komme ich mal ins Fernsehen.»

Bolt präsentierte sich zusammen mit dem Ex-Weltmeister Asafa Powell vor rund 400 Medienvertretern und etwa 40 Kamerateams aus aller Welt. «Ich bin gut drauf und ich bin bereits. Für mich ist es wichtig, alle drei Titel zu gewinnen», verkündete der schnellste Mann der Welt, der 2008 in Peking auch die 4 x 100-Meter-Staffel zu Olympia-Gold geführt hatte. Sein Rivale Yohan Blake, der nach Bolts Fehlstart bei der WM 2011 in Daegu/Südkorea den 100-Meter-Titel gewann und ihn bei den jamaikanischen Trials über beide Sprint-Strecken geschlagen hatte, fehlte bei dem Medientermin.

Auch wenn Bolt wie vor vier Jahren in Peking drei Goldmedaillen gewinnt, will er seine Karriere fortsetzen. «Nein, ich werde definitiv weitermachen. Ich muss mir dann nur neue Ziele setzen», sagte Bolt. Dagegen wird der 29-jährige Powell wohl seinen Olympia-Abschied geben. «Deshalb werde ich mich noch einmal besonders anstrengen», sagte Powell. Das 100-Meter-Finale in London am 5. August im Olympiastadion dürfte einer der großen Höhepunkte der London-Spiele werden. Neben dem jamaikanischen Dreikampf zwischen Bolt, Blake und Powell hofft auch das US-Duo Tyson Gay und Justin Gatlin auf den goldenen Lauf.