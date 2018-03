Boll Pläne: Bronze holen, Familie gründen

Aus unserem Archiv

London

Timo Boll ist in London eine Wundertüte. Der deutsche Tischtennis-Star wusste selbst nicht, was in ihm steckt. Zumindest die Selbstzweifel, die ihn nach dem unerwarteten und unerklärlichen Einzel-Aus bei Olympia plagten, sind inzwischen vom Tisch.