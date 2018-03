Boll ist bereit: «Ich gebe immer Vollgas»

In der «Penthouse-Suite» im olympischen Dorf fühlt sich Timo Boll richtig wohl, seine Familie kommt als privater Glücksbringer mit und drückt ihm in London die Daumen. Und auch die Form stimmt. Der Tischtennis-Star geht fit und bestens vorbereitet in sein viertes Olympia-Turnier.

Timo Boll beim Aufschlag.

Foto: Friso Gentsch – DPA

«Ich habe mir hohe Ziele gesetzt und mache mir da auch schon selber Druck. Die Vorbereitung war viel besser als vor Peking, aber ich muss die Leistung nun auch an den Tisch bringen», sagte der Rekord-Europameister bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in London.

Seine Probleme mit dem linken Schlagarm, die beim Test-Turnier in Rotenburg/Fulda auftraten, seien letztlich nicht so gravierend gewesen. «Ich bin fit.» Der 31-Jährige will sich von Montag an zunächst voll auf die Einzelkonkurrenz konzentrieren und dort seine erste Olympia-Medaille holen. Aber auch mit dem Team will der WM-Dritte durchstarten: «Ich gebe überall Vollgas.»

Boll ist der Leader in London, aber auch seine Mannschaftskollegen haben sich viel vorgenommen. «Wir haben ehrgeizige Ziele anvisiert: Wir wollen aufs Treppchen», verkündete DTTB-Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig – und wollte im Bild bleiben. «Aber zunächst konzentrieren wir uns auf die erste Stufe. Wenn man gleich die dritte oder vierte anpeilt, kann man leicht ins Stolpern kommen.» Außerdem: «Glück gehört auch dazu – auch beim Schlagarm von Timo Boll.»

«Ich habe keine Angst vorm Versagen und werde auf keinen Fall hier zum Psychologen rennen. Ich bin noch nie gescheitert, weil ich an dem Druck zerbrochen bin», versicherte Linkshänder Boll, der im Einzel an Nummer vier gesetzt ist. Im Team-Wettbewerb hatte Schimmelpfennig das «falsche» Los gezogen: Die deutschen Herren, vor vier Jahren in Peking mit Silber dekoriert, könnten schon im Halbfinale auf die übermächtigen Chinesen treffen. Erster Gegner ist Schweden.

Boll ist ein Kämpfer, für seinen Olympia-Traum von einer Medaille im Einzel will er alles geben. «Aber auch die Gegner sind sehr gut vorbereitet, gerade im Einzel ist es brandgefährlich. Da muss man höllisch aufpassen», meinte der Star von Borussia Düsseldorf. Beim Test in Rotenburg war er nach dem Viertelfinale ausgestiegen. Doch der Bizeps spielt nun offenbar wieder mit. «Diese Verletzung wird mit Sicherheit bei einem schlechten Abschneiden keine Entschuldigung sein», versicherte Deutschlands bester Tischtennis-Künstler.

Auch für Bolls Familie wird London mit Sicherheit «ein großes Erlebnis. Meine Frau, der Vater, Onkel – alle sind dabei», sagte Boll. Holt der Schmetterkünstler tatsächlich sein erstes Edelmetall, dürfte es auch im Sechs-Männer-Appartment im olympischen Dorf hoch hergehen. Schon vor dem Start war sich Boll sicher: «Das passt ganz gut. Das Familienleben unter Sportlern schweißt uns vielleicht noch ein bisschen mehr zusammen.»