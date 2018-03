Biedermann im Finale – Hilfe aus der Heimat

Nach dem Einzug von Paul Biedermann in das olympische Finale über 200 Meter Freistil haben die Verantwortlichen des deutschen Schwimmteams einen möglichen Grund für das bis dato schlechtere Auftreten des Weltrekordlers genannt.

Paul Biedermann hat über 200 Meter Freistil das Halbfinale erreicht.

Foto: Michael Kappeler. – DPA

«Es gab da noch einen kleinen Tipp aus der Heimat», verriet Leistungssportdirektor Lutz Buschkow in London. Eine körperliche Einschränkung des Schwimmers führte demnach zu einem technischen Fehler beim Beinschlag. «Mit Hilfe unseres Physiotherapeuten konnten wir das wieder beheben», sagte Trainer Frank Embacher, ohne Details zu nennen.

Biedermann war damit Gesamt-Vierter der beiden Halbfinalläufe in überzeugenden 1:46,10 Minuten vor Weltmeister Ryan Lochte, der 21 Hundertstelsekunden langsamer war.. «Ich habe den Schock verdaut. Ich habe wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Wir haben eine Super-Mannschaft, wir haben uns nach dem schwarzen Samstag zusammengerauft», sagte Biedermann im TV. Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, er hoffe, dass er «jetzt ins Rollen» komme.

Gesamtschnellster war Chinas 400-Meter-Olympiasieger Sun Yang in 1:45,61 Minuten vor dem Franzosen Yannick Agnel (1:45,84) und dem Südkoreaner Park Tae-Hwan (1:46,02).

Ein Bekannter Biedermanns hatte vor dem TV bei den Unterwasseraufnahmen laut Embacher gesehen, was den WM-Dritten möglicherweise gehindert haben könnte. «Paul hat erst einmal nicht daran geglaubt, dass man das an so einer Kleinigkeit festmachen kann», schilderte Embacher.

Nun hofft der Trainer, dass sein Athlet im Finale mit Favorit Sun Yang an diesem Montagabend die Form bestätigt. «Schlagbar ist er bestimmt. Ich glaube, dass der Olympiasieg nur über ihn geht», betonte der Biedermann-Coach.