Berliner Starbootsegler bereit für Olympia-Regatta

Die Berliner Starbootsegler Robert Stanjek und Frithjof Kleen steigen am Sonntag als erste deutsche Mannschaft in die olympische Segelregatta ein.

Frithjof Kleen und Robert Stanjek trainieren im Segelrevier von Weymouth.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Die mit 16 Crews kleinste Flotte startet um 13.30 Uhr Ortszeit in die erste Wettfahrt auf Kurs Nord in der Bucht von Weymouth. Das zweite Rennen ist im Anschluss geplant.

Während Steuermann Robert Stanjek nicht an der Eröffnungsfeier teilgenommen hatte, um den Strapazen der mehrstündigen An- und Abreise aus Weymouth kurz vor der Olympia-Premiere aus dem Weg zu gehen, ließ sich Vorschoter Frithjof Kleen die Einlaufparade der Nationen nicht entgehen. «Es war ein einmaliges Erlebnis mit viel Gänsehaut, als das Feuer angezündet wurde», sagte Kleen, der mit weiteren zehn Seglerinnen und Seglern der deutschen Olympiamannschaft in das Londoner Stadion einmarschiere, «die Reise war anstrengend, aber sie war es wert und motiviert mich zusätzlich.»

Das Starboot der deutschen Vize-Weltmeister von 2011 war zuvor im ersten Anlauf reibungslos durch die offizielle Vermessung gegangen, während sechs der 16 Boote als nicht regelkonform beanstandet wurden und die Teams ihre Kiele auf das gewünschte Maß bringen mussten.

«Für uns lief es gut», sagte Kleen, «aber einige andere mussten nachsitzen.» Zum Schleifen wurden unter anderen die Olympiasieger Mateusz Knusznierewicz und Iain Percy verdonnert, deren Boote aber am Samstagnachmittag im Abschlusstraining bereits der Norm entsprachen.

Als Top-Favoriten starten am Sonntag Iain Percy/Andrew Simpson aus Großbritannien und Robert Scheidt/Bruno Prada in die Starbootserie. Beide sind schon doppelte Olympiasieger. Zuletzt gewannen Iain Percy und Andrew Simpson Gold in China, die Südamerikaner Silber.

In einer Pressemitteilung des Weltsegler-Verbandes (ISAF) hieß es: «Die Segel-Stars sind los, um den Briten und Brasilianern ihre Party zu verderben.» Daran wollen auch Robert Stanjek und Frithjof Kleen mitwirken. Ihr Minimalziel: Die Qualifikation für das Medaillenfinale am 5. August. «Wer das schafft, für den ist alles möglich», sagte Kleen.