Begrüßung des deutschen Teams im Dorf

Klaus Eder blinzelte in die Sonne, nahm die Hände aus den Taschen seiner weißen Hose und schaute hoch zur deutschen Flagge. Wie er die Begrüßungszeremonie für die deutsche Mannschaft im Olympischen Dorf findet?

Die Hockey-Damen sind auch schon da.

Foto: Michael Kappeler – DPA

«So lange es keine Pflicht gibt, die Hymnen mitzusingen...», meinte der Physiotherapeut aus Donaustauf trocken. Es sind seine achten Spiele, und da Eder seit 25 Jahren auch die Fußball-Nationalmannschaft betreut, konnte er sich diesen Seitenhieb am Donnerstag in London nicht verkneifen.

Der frühere Verbandschef Gerhard Mayer-Vorfelder hätte angesichts der Chorknaben-Debatte um die Fußball-Profi mit Migrationshintergrund genau hingehört: Nicht alle 50 deutschen Sportler, Trainer und Funktionäre sangen oder summten mit. DOSB-Präsident Thomas Bach und der Chef des Mission Michael Vesper standen in weißen Hosen und Hemden bei strahlendblauen Himmel stramm.

Vor vier Jahren in Peking war die «Welcome Party» ein eher militärisch anmutender Akt. Dieses Mal sorgten Gaukler und Kleinkünstler mit Tanz und Tollerei zu Klängen von Queen («I want to ride my bicycle», «We are the champions» und «Don't stop me now») für ein fröhliches Bild.

Neben der deutschen Flagge wurden auch die Banner von Griechenland, der Kaimaninseln, San Marino und Antigua und Barbuda gehisst und deren Nationalhymnen gespielt. «Eure Zeit ist gekommen. Wir Briten sind sehr stolz, das ihr endlich hier seid», rief Dorfbürgermeister Duncan Goodhew, ein früherer Goldmedaillengewinner im Schwimmen, den vier Delegationen zu.

«Schön, die griechische und deutsche Fahne so nebeneinander zu sehen. Ob Drachmen oder Euro – das ist in Sportlerkreisen völlig egal», meinte Eder. «Ich freue mich, dass es losgeht», sagte Vielseitigkeitsreiter Peter Thomsen vor seinen dritten Sommerspielen und schwärmte von den Bedingungen in der Sportler-Unterkunft: «Es ist hier wunderschön. Die Stimmung ist gut, die Wohnungen sind klasse, das Essen ist perfekt.»

Sein Kollege Dirk Schrade erlebt zum ersten Mal Olympia, ließ sich aber nicht von der inszenierten Romantik des Augenblicks überwältigen: «Schön ist es schon, aber auch warm.» Er finde so eine Zeremonie ganz nett – «wenn sie nicht zu lange dauert».