Beach-Duo Brink/Reckermann im Achtelfinale

Julius Brink und Jonas Reckermann dürfen die grandiose Atmosphäre im olympischen Beachvolleyball-Turnier weiter genießen.

Jonas Reckermann (l) und Julius Brink bejubeln den vorzeitigen Achtelfinaleinzug.

Foto: Neil Munns – DPA

Durch ihren 2:1-Sieg (13:21, 21:19, 15:8) gegen die an Position zehn gesetzten Chinesen Wu Penggen und Xu Linyin erreichten die Europameister vorzeitig das Achtelfinale. Ilka Semmler und Katrin Holtwick mussten sich in London zwar den Top-Favoritinnen aus Brasilien geschlagen geben, dürfen sich aber trotzdem berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase machen.

Vor nahezu voll besetzten Rängen in der 15 000 Zuschauer fassenden Anlage an der Horse Park Parade hatten Brink/Reckermann im ersten Satz insbesondere mit dem Aufschlagsspiel Probleme und verloren deutlich. «Wir haben zu wenig Druck gemacht im Aufschlag», sagte der Kölner Reckermann. «Wir haben sicherlich nicht gut ins Spiel gefunden, aber ich habe uns auch schon schlechter spielen sehen», meinte Brink aus Leverkusen. «Die Chinesen haben einen sehr, sehr guten ersten Satz gespielt.»

Nach drei vergebenen Satzbällen im zweiten Durchgang zeigten der 30 Jahre alte Brink und vor allem sein drei Jahre älterer Partner Reckermann im Entscheidungssatz, warum sie bei den Spielen zu den Medaillen-Kandidaten gehören. Spektakulär erbaggerten und erblockten sie die psychologisch entscheidenden knappen Bälle und ließen sich von den Fans feiern. Nach einem Rettungssprung mit anschließendem Block forderte Brink vom Publikum gar Sonderapplaus für seinen engagierten Kollegen.

«Wir haben uns reingekämpft. Das ist schon gut zu wissen, dass man das kann», freute sich Reckermann. «Sicherlich können und müssen wir uns steigern, aber wir wollten erst mal die Gruppenphase überstehen, das haben wir jetzt mit diesem Spiel.» Zum Abschluss trifft das Duo am Mittwochabend auf die Schweizer Sascha Heyer/Seba Chevallier.

Schon am Vormittag des selben Tages können Holtwick/Semmler (beide Berlin) trotz der 0:2-Niederlage (18:21, 13:21) gegen Juliana Silva und Larissa Franca noch den Sprung unter die besten 16 schaffen. Gegner ist dann das Doppel aus Mauritius. «Wenn wir die nicht schlagen, dann haben wir auch nichts in der K.o.-Runde verloren», sagte Holtwick. Ein Erfolg reicht auf jeden Fall zum zweiten Gruppenplatz, weil das deutsche Duo am Samstag das direkte Duell gegen Tschechien gewonnen hatte. Die punktgleichen Tschechinnen treffen zum Abschluss auf das brasilianische Paar.