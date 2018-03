Beach-Boys Brink/Reckermann wollen Edelmetall

Selbst bei Olympia bleiben die Beach-Boys Julius Brink und Jonas Reckermann ganz cool. «Das ist ein Turnier wie jedes andere. Es geht auch in London letztlich nur darum, den Ball auf den Boden zu bekommen», betont Reckermann vor dem Start ins olympische Beachvolleyball-Turnier.

Jonas Reckermann (l) und Julius Brink gehen bei Olympia wie in jedes andere Turnier auch.

Foto: Caroline Seidel – DPA

Doch hinter dem lässigen Understatement steht auch für das deutsche Top-Duo nur das große Ziel Edelmetall. «Aus sportlicher Sicht möchten wir einfach unser bestes Beach-Volleyball zeigen. Gelingt uns das, wird schon etwas sehr Gelungenes dabei herauskommen», meint Brink.

Fein umschrieben. Seit Jahren gehört das Duo zur Weltspitze, der WM-Sieg 2009 sowie die EM-Titel 2011 und 2012 sprechen eine deutliche Sprache. Und so gehören Brink/Reckermann neben den Teams aus Brasilien und den USA zu den Olympia-Favoriten. «Natürlich zählen wir zu den Medaillenkandidaten», räumt auch Abwehrspezialist Brink ein. «Aber das trifft auch auf zehn weitere Teams zu.»

Vielleicht liegt die demonstrative Zurückhaltung ja an den bislang wenig erfreulichen Olympia-Erfahrungen. Reckermann wurde 2004 mit Markus Dieckmann Neunter, Brink landete 2008 mit Christoph Dieckmann nur auf Rang 19. Zusammen soll es nun endlich besser laufen.

Dabei lief in der Olympia-Saison zunächst wenig nach Plan. Eine hartnäckige Schulterverletzung setzte im Frühjahr Reckermann außer Gefecht. Dies sei eine «etwas unschöne längere Phase» gewesen, sagt der 33-Jährige. «Aber wirklich bitter war das auch nicht, weil wir ja bereits nahezu qualifiziert waren und ich immer wusste, dass ich rechtzeitig zurück kommen würde.»

Und wie: Bei ihrem Comeback konnten Brink/Reckermann Anfang Juni ihren EM-Titel verteidigen, und Brink kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. «Es ist unglaublich, was Jonas für eine Leistung gebracht hat.» Zwar fehlen seitdem die absoluten Top-Ergebnisse, auch in Berlin konnte das deutsche Vorzeige-Duo zuletzt nicht wie erhofft auftrumpfen. Doch Reckermann will dies nicht überbewerten: «In London sollte man uns wieder auf der Kappe haben.»

Im langen Schatten des deutschen Top-Duos gehen Jonathan Erdmann und Kay Matysik ihr Olympia-Abenteuer voller Euphorie an. «Ich werde versuchen, jeden Moment zu genießen, aufzusaugen und mir die Belohnung für viele Jahre harte Arbeit abzuholen», sagt Matysik. Das Duo mischt seit seinem EM-Silber 2011 in der Riege der besten Teams mit und geht in London mit Außenseiterchancen an den Start.

Sara Goller und Laura Ludwig, die wie Katrin Holtwick und Ilka Semmler in London aufschlagen werden, haben mit Olympia noch eine Rechnung offen. «Wir haben 2008 völlig verkackt. Wir haben da nicht das gespielt, was wir können», sagt Ludwig im Rückblick auf Rang neun in Peking. In London soll es besser laufen, doch auch bei den Frauen ist die Konkurrenz groß. «Es kann fast jeder jeden schlagen. Es kommt wohl letztlich auf die Nerven an», sagt Ludwig.