Bach vermisst Fechter-Nachwuchs

Thomas Bach stimmt die Bilanz der deutschen Fechter bei den London-Spielen bedenklich. Nicht nur ihm ist klar: Das Potenzial lag teilweise brach, viele Möglichkeiten, von der großen Bühne des Weltsports 2012 mit einer Top-Leistung abzutreten, wurden schlichtweg nicht genutzt.

Thomas Bach ist als Kenner der Fechterszene bestens informiert.

Foto: Michael Kappeler – DPA

«Man kann mit dem Abschneiden nicht zufrieden sein», meinte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Degen-Silber für Britta Heidemann und Bronze für die Herrenflorett-Mannschaft ließen zu viele Hoffnungen unerfüllt.

Jetzt muss es um Maßnahmen zur Zukunftssicherung gehen, weil nach Bachs Ansicht «im Fechten ein großer Generationenwechsel stattfinden wird». Eine Frage werden sich die Fechter vom DOSB-Chef stellen lassen müssen: «Man muss sich genau anschauen: Wo ist der Nachwuchs?» – als Tauberbischofsheimer und Montréal-Olympiasieger mit dem Florett-Team ist Szenekenner Bach bestens informiert.

Fechter-Präsident Gordon Rapp hat keinerlei Ängste, dass Deutschland den Anschluss verliert. «Nein!», sagte der Anwalt aus Heidelberg auf diese Frage. Rapp ist ohne Skepsis: «Ich bin sehr ruhig», meinte er in London. Außerdem seien Medaillenerfolge nicht programmierbar: «Es sind keine Roboter», sagte Rapp über seine Athleten, die 2008 in Peking durch Heidemann und Florettfechter Benjamin Kleibrink noch zweimal Gold geholt hatten.

Rapp kündigte indes an, in Sachen Athletik und geistiger Fitness der deutschen Fechter eine Analyse vornehmen zu lassen. Neue Stars wie Venezuelas Degen-Olympiasieger Rubén Limardo oder Ägyptens Florett-Zweiter Alaaeldin Abouelkassem, als erster Fechter des afrikanischen Kontinents mit Olympia-Edelmetall dekoriert, wirkten in entscheidenden Situationen frischer, energischer, aggressiver. Rapp: «Mit Sicherheit werden wir bei der Athletik Gas geben müssen.»

In anderen Bereichen hat der Verband längst Maßnahmen ergriffen. Zum 1. September übernimmt der bisher für Kommunikation und Koordination zuständige Sven Ressel das Amt des Sportdirektors von Manfred Kaspar: Der Heidemann-Coach will lieber wieder als Trainer arbeiten. Die Weisungsbefugnisse werden beim Präsidium und Ressel zentralisiert, Rapp setzt, das ist klar erkennbar, auf mehr Befehlsgewalt.

Die Zielvereinbarungen auf dem Weg nach Rio 2016 und zu den Spielen 2020 fallen noch härter aus. Selbst Trainerwechsel sind denkbar: «Notfalls müssen wir Konzepte auch ändern», meinte Rapp. Im Damenflorett wird es erste konkrete Maßnahmen geben: Nachdem sich eine deutsche Mannschaft mit dieser Waffe nicht für London qualifizierte, werden die Verantwortlichkeiten neu geordnet.