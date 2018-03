Bach nach Achter-Gold: «Positives Signal»

Die Medaillenflut am Dienstag und Mittwoch ist für DOSB-Präsident Thomas Bach das richtige Signal für die deutsche Olympia-Mission.

Thomas Bach (l-r) gehörte genau wie Prince Harry und Michael Vesper zu den Zuschauern beim Achter-Finale.

«Das wird die Stimmung in unserer Mannschaft weiter befeuern, soweit das noch möglich ist», sagte Deutschlands Ober-Olympier der Nachrichtenagentur dpa, «das ist ein positives Signal an die anderen.» Die Goldmedaille des deutschen Ruder-Achters erlebte Bach am Mittwoch persönlich mit. «Das war großartig. Es war eine grandiose Leistung, die weltweit Anerkennung findet», lobte der Boss des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Nach den zwei medaillenlosen Tagen zum Auftakt habe sich das deutsche Olympia-Team nicht nervös machen lassen. «Wir hatten Vertrauen in unser Team. Bei einer vernünftigen Betrachtung weiß man, dass sich bei Olympischen Spielen nicht alle Medaillenchancen realisieren lassen», sagte Bach.