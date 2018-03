Bach: «Last des Titelverteidigers» für Olympia-Team

Mit der «Last des Titelverteidigers» werden die deutschen Wintersportler das Großereignis Olympia in vier Wochen in Kanada angehen.

«Es wird nicht einfach sein, diesen Platz eins zu verteidigen», sagte Thomas Bach, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), beim offiziellen Einkleidungstermin der Mannschaft in Erding bei München. «Aber auch einen Platz auf dem Podest würden wir groß feiern», ergänzte Bach. Bis Anfang Februar werden die insgesamt rund 350 Athleten, Betreuer und Funktionäre in Erding für die Winterspiele in Vancouver eingekleidet.