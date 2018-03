Australierin Meares holt Gold im Sprint – Vogel Vierte

Die sieggewohnten Briten haben bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben im Londoner Velodrom eine unerwartete Pleite bezogen. Victoria Pendleton unterlag im Sprintfinale der Australierin Anna Meares.

Kristina Vogel hatte gegen Victoria Pendleton im Halbfinale keine Chance.

Foto: Christophe Karaba – DPA

Von der Niederlage im ersten Lauf, in dem die Lokalmatadorin zurückgestuft worden war, erholte sich Pendleton nicht mehr. Den zweiten und entscheidenden Lauf gewann Meares locker. Für Kristina Vogel aus Erfurt war nach Gold im Teamsprint in der Einzeldisziplin zuvor nur der vierte Platz geblieben. «Am Ende haben ein bisschen die Körner gefehlt. Jetzt fällt der ganze Druck ab von mir. Dann ist man doch den Tränen nahe. Dass der vierte Platz auch so verdammt undankbar sein muss – aber die Zukunft gehört mir», sagte Kristina Vogel nach dem Rennen. Bronze ging an die Chinesin Shuang Guo.