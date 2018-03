Achter-Ruderer Wilke trägt Fahne bei Schlussfeier

In Achter-Ruderer Kristof Wilke wird auch bei der Schlussfeier am Sonntag ein Teamsportler die deutsche Mannschaft als Fahnenträger ins Londoner Olympiastadion führen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bekannt.

Kristof Wilke darf die deutsche Fahne bei der Schlussfeier tragen.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Von einer «großen Ehre» sprach der 27 Jahre alte Schlagmann des Paradebootes, das bei den Spielen Gold geholt hatte. «Ich freue mich, die Fahne für den Achter und die gesamte deutsche Olympiamannschaft zu tragen», erklärte Wilke. Bei der Eröffnung vor zwei Wochen hatte Hockey-Rekordnationalspielerin Natascha Keller das deutsche Olympia-Team ins Stadion geführt.

«Der Deutschland-Achter hat bei diesen Olympischen Spielen eine beeindruckende Leistung geboten und einem immensen Erwartungsdruck stand gehalten», erklärte DOSB-Präsident Thomas Bach. Mit seiner großartigen Teamleistung sei er beispielgebend für das Motto «Wir für Deutschland» gewesen. «Deshalb repräsentiert Kristof Wilke unsere deutsche Olympia-Mannschaft in herausragender Weise», sagte Bach weiter.

Wilke sei «ein Paradebeispiel für Leistungswillen und Durchhaltevermögen», betonte Chef de Mission Michael Vesper. «Die Goldfahrt in London war die Krönung einer einzigartigen Siegesserie. Nach der Enttäuschung von Peking ist das Boot neu formiert worden, und Kristof Wilke hat sich trotz harter Konkurrenz behauptet.» Wilke wird Nachfolger von Kanutin Katrin Wagner-Augustin, die vor vier Jahren in Peking die deutsche Mannschaft zur Schlussfeier in die «Vogelnest»-Arena geführt hatte.

Der Achter hatte auf dem Dorney Lake Gold eingefahren und damit den ersten Olympiasieg seit 24 Jahren perfekt gemacht. Es war der 36. Sieg des Bootes in Serie. Für Wilke war es seine zweite Olympia-Teilnahme. Der Sport- und Biologiestudent startet für den RC Undine Radolfzell.