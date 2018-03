61 deutsche Athleten in olympische Dörfer eingezogen

61 von 153 deutschen Athleten sind vier Tage vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang eingetroffen.

Die deutschen Unterkünfte in Pyeongchang füllen sich mit Leben.

Foto: Michael Kappeler – dpa

Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, haben 45 Sportler im olympischen Dorf in den Bergen ihre Appartements bezogen. 15 deutsche Asse wurden in der Athleten-Unterkunft in der Küstenregion einquartiert.

Auch das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko/Bruno Massot ist in Südkorea angekommen. Die Medaillenkandidaten werden am 6. Februar das Training aufnehmen. Sie hatten auf einen Start bei den Europameisterschaften in Moskau verzichtet, um sich den Feinschliff für ihren Olympia-Auftritt in Oberstdorf zu holen.