41 Prozent Studenten im deutschen Team

Studenten sind bei Olympia auf dem Vormarsch. Vier von zehn Athleten im 392-köpfigen deutschen London-Team absolvieren neben dem Sport ein Studium.

Stabhochspringer Björn Otto schließt gerade sein Biologie-Studium ab.

Seit den Olympischen Spielen in Sydney 2000 (26,5 Prozent) hat sich die Quote ständig erhöht. Das ergab eine Analyse des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (adh). Auch in Athen 2004 (33,7) und Peking 2008 (37,0) nahm die Quote zu; in London liegt der Anteil der Studenten laut adh bei «rund 41 Prozent».

Der Altersdurchschnitt der Studenten im deutschen Olympia-Team liegt bei 25,5 Jahren; 44,1 Prozent sind Frauen, 55,9 Männer. In den Mannschaftssportarten sind sie laut adh-Angaben sogar in der Überzahl: Sieben Athleten im Beachvolleyball (88 Prozent) und 32 Sportler in den beiden Hockey-Teams (66 Prozent) liefern die Spitzenwerte. In den Individualsportarten liegen Leichtathletik (33 Sportler), Rudern (32) und Schwimmen (15) vorn.

Zu den prominentesten «Sport-Studenten» gehören die Peking-Olympiasieger Britta Steffen (Schwimmen) und Ole Bischoff (Judo). Stabhochspringer Björn Otto – in Helsinki gerade mit EM-Silber dekoriert – schließt gerade sein Biologie-Studium ab. «Ein Studium ist mehr denn je die Grundlage für eine berufliche Zukunft nach dem Spitzensport. Wie die Zahlen zeigen, bleibt die akademische Ausbildung auch in der Entwicklung des Leistungssports ein wichtiger Baustein», sagte adh-Generalsekretär Olaf Tabor.