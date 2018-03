17. Schwimm-Gold für Phelps – Deibler Vierter

Aus unserem Archiv

London

US-Schwimmstar Michael Phelps hat seine 17. olympische Goldmedaille gewonnen. Einen Tag nach seinem Erfolg über 200 Meter Lagen siegte der 27-Jährige in London in seinem letzten olympischen Einzel-Rennen über 100 Meter Schmetterling in 51,21 Sekunden.