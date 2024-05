Plus Mudersbach/Brachbach SG Mudersbach setzt auf alten Bekannten i Timo Schlabach kehrt zur neuen Saison vom TSV Steinbach Haiger zur SG Mudersbach/Brachbach zurück. Foto: SG Mudersbach/Brachbach Der westfälische Fußball-Bezirksligist SG Mudersbach/Brachbach begrüßt zur neuen Saison Timo Schlabach als neuen Trainer zurück auf der Bank. Er tritt die Nachfolge von André Stoffel an, der sein Amt aus beruflichen Gründen im Sommer abgeben muss. Lesezeit: 2 Minuten

In Person von Timo Schlabach kehrt ein erfahrener Trainer zurück, der bereits von 2018 bis 2020 erfolgreich an der Seitenlinie der SG stand. In seiner ersten Amtszeit entwickelte er das Team entscheidend weiter, was im Aufstieg in die Bezirksliga mündete und den Grundstein für die folgenden Jahre bildete. Nach der ...