Schreck für Toronto: Frings am Oberschenkel verletzt

Aus unserem Archiv

Seattle

Ex-Nationalspieler Torsten Frings droht in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS eine längere Pause. Beim 1:3 des FC Toronto bei den Seattle Sounders verletzte sich Frings bei einer Rettungsaktion an der hinteren Oberschenkelmuskulatur und musste bereits in der 25. Minute vom Feld.