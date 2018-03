Manchester United findet nur wenige Fans an der Börse

Aus unserem Archiv

New York

Auf dem Platz hatte Manchester United zuletzt nicht mehr den gewünschten Erfolg – jetzt muss der englische Fußball-Rekordmeister auch an der Börse eine Schlappe einstecken. Die Aktien der Red Devils dümpelten am Freit bei ihrem Debüt an der New York Stock Exchange vor sich hin.