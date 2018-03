Inter-Boss Moratti: Ranieri bleibt Trainer

Aus unserem Archiv

Mailand

Trotz der Misserfolge der vergangenen Wochen und dem Aus in der Fußball-Champions-League hält Inter Mailands Club-Präsident Massimo Moratti an Trainer Claudio Ranieri fest. «Sein Trainerposten ist nicht in Gefahr», sagte Moratti bei einer Veranstaltung in Mailand.