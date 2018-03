Chelsea verpflichtet Brasilianer Oscar

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat den brasilianischen Nationalspieler Oscar verpflichtet. Der englische Fußball-Spitzenclub teilte den Transfer auf seiner Homepage mit. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Internacional Porto Alegre.

Oscar gehört dem Nationalkader von Brasilien an.

Foto: Neco Varella – DPA

In den kommenden Tagen spielt Oscar bei den Olympischen Spielen mit Brasiliens U23-Team um olympisches Edelmetall. Anschließend wird er in London bleiben. Über eine Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Bei Chelsea wird Oscar Kollege von Marko Marin, der von Werder Bremen an die Stamford Bridge gewechselt ist.