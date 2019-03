BVB dank Alcácer als Erster zum Gipfel

90 Minuten lang spielt Borussia Dortmund ohne Marco Reus gegen Wolfsburg ideenlos und besitzt kaum Chancen. Dann trifft Paco Alcácer doppelt – und nun fährt der BVB als Tabellenführer zum Gipfel nach München.

Dortmund (dpa) - Paco Alcácer hatte Borussia Dortmund gerade zurück an die Tabellenspitze geschossen und die Arena zum Beben gebracht, da dachten alle Dortmunder nur noch an den Gipfel in München.„Deutscher Meister ...