Bayern gegen OM – Spanische Nächte für S04 und 96

Losglück für die Bayern, spanische Nächte für Schalke und Hannover: Im Europapokal-Viertelfinale haben die Münchner Titeljäger unter den drei Fußball-Bundesligisten wohl die besten Chancen.

Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League.

Foto: Christian Brun – DPA

Die Bayern erwischten auf dem Weg Richtung Heim-Endspiel in der Champions League Olympique Marseille als Gegner, erst im Halbfinale droht Real Madrid. Dagegen bescherte die Auslosung in Nyon dem FC Schalke den Manchester-United-Bezwinger Athletic Bilbao als nächsten Rivalen in der Europa League. Hannover 96 bekommt es mit Atlético Madrid zu tun, dem Europa-League-Gewinner von 2010.

«Oh, das ist Champions League», meinte Bayern-Star Franck Ribéry, als er von den Kontrahenten für Schalke und Hannover erfuhr. Für den Franzosen selbst wird das Gastspiel in Marseille am 28. März zur Reise in die Vergangenheit. Zwei Jahre spielte er für OM. «Das wird nicht einfach, aber wir haben alle Möglichkeiten», meinte Ribéry. «Eine gefährliche Mannschaft», befand Kapitän Philipp Lahm.

Marseille hatte in der Gruppenphase mit zwei Siegen mit für das Scheitern des deutschen Meisters Borussia Dortmund gesorgt. Im Achtelfinale schaltete der neunmalige französische Meister Inter Mailand aus. «Wir sind gewarnt durch die guten Ergebnisse. Wir werden versuchen, dass wir schon in Marseille ein gutes Ergebnis erzielen», sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Im Rückspiel am 3. April haben die Münchner Heimrecht gegen den Champions-League-Sieger von 1993. Bei einem Weiterkommen geht es gegen den Sieger des Duells APOEL Nikosia gegen Real Madrid. Titelverteidiger FC Barcelona, der im Top-Duell des Viertelfinals auf den AC Mailand trifft, könnte den Bayern erst im Finale in der eigenen Arena am 19. Mai begegnen. «Wir haben Ziele, wir wollen Titel gewinnen, aber es ist noch ein weiter Weg», betonte Lahm.

Schwer wird es auch für die Schalker nach dem 4:1-Kraftakt gegen Twente Enschede. Bilbao, in der spanischen Primera División derzeit Tabellensiebter, hat mit den zwei Siegen gegen ManUnited seine Klasse nachgewiesen. «Ein hartes Los», bekannte Manager Horst Heldt. Zudem müssen die Königsblauen am 29. März zuerst daheim vorlegen, im Rückspiel am 5. April hat Athletic Heimrecht. «Der Heimvorteil spielt nur eine Rolle, wenn es in die Verlängerung geht», urteilte Trainer Huub Stevens jedoch.

Als klarer Außenseiter sieht sich Hannover. Zum ersten Mal stehen die Niedersachsen im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs, dank der 4:0-Gala gegen Standard Lüttich am Donnerstag. Atlético Madrid aber ist ein anderes Kaliber als die Belgier. «Wir dürfen mit Mut nach Madrid fahren. Wir werden nicht ehrfürchtig auftreten», versprach 96-Trainer Mirko Slomka. Für Clubchef Martin Kind ist das «Halbfinale möglich».

Dort würde Hannover am 19. und 26. April auf den Sieger des Duells AZ Alkmaar gegen FC Valencia treffen. Für Schalke käme es zum Kräftemessen mit Sporting Lissabon oder Metalist Charkow aus der Ukraine. Das Finale der Europa League findet am 9. Mai in Bukarest statt.