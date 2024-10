Am Ende geht beim Ahrweiler BC auch noch das Licht aus – Nach 2:0 nur 2:2 gegen den Vorletzten Trier

Am Ende geriet der Ahrweiler BC (in Rot) gegen den FSV Trier-Tarfrost (in Blau) noch einmal in Bedrängnis. Nachdem die Gastgeber beste Chancen ausgelassen hatten, reichte so eine 2:0-Führung nicht zum Sieg, der Vorletzte aus Trier holte noch ein 2:2-Unentschieden. Foto: Vollrath