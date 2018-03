Zweitligaspiel in Rostock abgesagt

Aus unserem Archiv

Rostock

Das Punktspiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Hansa Rostock und dem 1. FC Union Berlin ist abgesagt worden. In der Nacht waren in Rostock rund 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. Zudem tobte ein Sturm über der Stadt, der Schneeverwehungen bis zu zwei Metern auftürmte.