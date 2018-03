«Wundertüte» Köln: FC vollzieht ohne Poldi den Umbruch

Aus unserem Archiv

Köln

Im Jahr eins nach der Ära Lukas Podolski steht der 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga vor einem kompletten Neuanfang. Der Absteiger will in der kommenden Saison den Spagat zwischen dem Erreichen der sportlichen Ziele und der wirtschaftlichen Konsolidierung schaffen.