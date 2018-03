Vorfreude: Podolski gegen den FC: «Wird komisch sein»

Aus unserem Archiv

Hennef

Nur wenige Wochen nach seinem Abschied aus Köln ist Lukas Podolski mit seinem neuen Club FC Arsenal in seine Heimat zurückgekehrt. Am Sonntag (17.00 Uhr) tritt der Fußball-Nationalspieler mit dem Premier-League-Verein im RheinEnergie-Stadion gegen «seinen» FC an.