Frankfurt/Main/Karlsruhe (dpa) – Das Punktspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem TSV 1860 München fällt aus. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Grund für die Absage sind die schlechten Witterungsverhältnisse, die im weitgehend nicht überdachten Karlsruher Stadion für einen vereisten Tribünen- Bereich gesorgt haben.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, nach Angaben des KSC wird er in den kommenden Tagen festgelegt. «Aufgrund der äußeren Gegebenheiten ist in der derzeitigen Situation die Sicherheit unserer Besucher nicht gewährleistet», erklärte KSC-Vizepräsident Arno Glesius in einer Pressemitteilung des Vereins.