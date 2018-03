Trotz Hantavirus: Hasenhüttl bleibt Coach in Aalen

Trotz einer seltenen Virus-Infektion bleibt Ralph Hasenhüttl Trainer beim VfR Aalen. Der am Hantavirus erkrankte Fußball-Coach erschien überraschend beim Training des Zweitliga-Aufsteigers und stellte klar, dass er in Aalen bleibe.

Foto: Stefan Puchner – DPA

«Mir geht es sehr gut, die Ärzte haben grünes Licht gegeben», sagte Hasenhüttl und fügte hinzu, dass «das die drei schlimmsten Wochen in meinem Leben waren».

Der 44-Jährige hatte aufgrund seiner Erkrankung bereits seit Mitte Juli nicht mehr das Training des VfR leiten können. In den vergangenen Tagen waren daraufhin Gerüchte über eine Beurlaubung des Österreichers und die Verpflichtung eines neuen Trainers aufgekommen. Sportdirektor Markus Schupp beteuerte, zu keinem anderen Trainer-Kandidaten Kontakt aufgenommen zu haben. Aalen muss am Sonntag am ersten Zweitliga-Spieltag beim MSV Duisburg antreten.