Trainer Luhukay reduziert den Hertha-Kader

Trainer Jos Luhukay hat drei Profis aus dem Kader des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC gestrichen. Wie der Hauptstadtclub mitteilte, werden Sebastian Neumann, Fanol Perdedaj und Marco Djuricin künftig nur noch bei der zweiten Mannschaft trainieren und spielen.

Chefcoach Jos Luhukay räumt bei der Hertha auf.

Foto: Soeren Stache – DPA

Ähnliches gelte für die Talente Dorian Diering und Hany Mukhtar. Beide sollten jedoch «punktuell, aber regelmäßig auch bei den Profis mittrainieren», hieß es. Am Mittwoch will der neue Chefcoach den Kapitän für die kommende Saison bestimmen. Der Erstliga-Absteiger startet am Freitag im Olympiastadion mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die neue Spielzeit.